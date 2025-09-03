Anahí anuncia su regreso a "¿Quién es la máscara?"

"I'm back" (Estoy de vuelta). Esa fue la frase con la que Anahí dio a conocer su regreso como investigadora del programa "¿Quién es la máscara?".

A través sus redes sociales, la actriz y cantante compartió una fotografía en la que aparece en la icónica máscara del show, confirmando así su participación en la séptima temporada.

Más tarde, en sus historias de Instagram, publicó un breve clip donde se observa parte de la sesión fotográfica que hizo para los promocionales: luces, maquillaje y parte de la escenografía para esta nueva entrega.

El anuncio llega meses después de que la exRBD fuera acusada de fraude por Televisa, esto después de que se filtrara una lista con los nombres de los famosos que formarían parte de la edición anterior.

En aquel momento, Anahí negó los señalamientos en su contra y accedió a colaborar con la televisora para dar con los responsables:

"Jamás me he prestado a ningún tipo de arreglo que vaya en contra de mis principios", afirmó en un comunicado que lanzó en enero pasado.

Pese al ruido mediático, Televisa no sólo respaldó a la artista, sino que descartó cualquier acción legal en su contra. Asimismo, señaló que los que actuaron de manera indebida fueron dos miembros de la producción, quienes ya habías sido separados de sus cargos.

¿Quiénes son los nuevos investigadores?

Pero, el regreso de la protagonista de "Rebelde" no fue la única sorpresa. Con ella, también se reveló a la nueva personalidad que se une al panel de investigadores.

Para la temporada número seis, los encargados de adivinar quién o quiénes están detrás de casa uno de los simpáticos personajes fueron: Juanpa Zurita, Carlos Rivera, Anahí y Martha Higareda; sin embargo, como esta última se encuentra en la espera de sus mellizos, será Ana Brenda Contreras quien ocupe su lugar.

La llegada de Ana Brenda fue confirmada en las redes sociales de la emisión, donde, además, anunciaron que el inicio de las transmisiones será el próximo 12 de octubre.