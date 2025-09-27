Ana Gabriel enamora con su voz

La cantante sinaloense Ana Gabriel se llevo la ovación en su presentación la noche del 26 de septiembre en el escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas donde como siempre sus fieles seguidores abarrotaron el lugar.

Fue a las 20:16 horas que inicio el espectáculo concluyendo unos minutos antes de las 23:00 horas, y el público emocionado con esta lluvia de grandes éxitos que conformaron esta parada de "Claro de Luna Tour" que llegó gracias a CMN Events, trayendo siempre los más grandes eventos.

A TODO PULMÓN

Los asistentes cantaron durante casi tres horas sus más emblemáticas canciones, desde pop latino y baladas hasta rancheras y unas con mariachi.

La velada arrancó con "Simplemente Amigos", "Evidencias" y "Y Aquí Estoy" , depués llegaron melodías como "ComoOlvidar", "Mi Talismán", "Ahora" y "Hechizo".

Hubo boleros, y rancheras como "Me equivoqué contigo" y "Que te Vaya Bonito" y tras temas como "Ay Amor", "Olvídate de Ellos", "El Sinaloense" decidió cerrar con su íconica canción "Simplemente Amigos" y fue despedida como una verdadera reina con una ovación de pie de parte de sus fanáticos.



