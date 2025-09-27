Ana Gabriel ofrece lluvia de éxitos

La cantante Ana Gabriel regresa al Valle de Texas con su música llena de sentimiento y emociones, con la gira "Claro de Luna", la cual llegó al escenario del Payne Arena de Hidalgo, Texas el jueves 25 de septiembre.

La cantante de 69 años, originaria de Guamúchil, Sinaloa, regresó para reencontrase con sus fans de Reynosa y El Valle de Texas y en todo momento de principio a fin del show se mostró agradecida con sus fans que acudieron a verla.

TRES HORAS DE SHOW

Este gran concierto dio inicio pasadas las 20:00 horas y concluyó tres horas después, tras un descarga de éxitos y más éxitos de esta cantante que se distingue por su peculiar tono de voz.

Arrancó con Simplemente Amigos, Evidencias y Y Aquí Estoy, temas a los que le siguieron Destino, Lo Sé , Soy Como Quise Ser, Tú y Yo, Amor y Ni un Roce, cada una de estas melodías cantadas al unísono por una coro monumental que la acompañó a todo pulmón en cada interpretación.

Con una multimedia espectacular, Ana Gabriel cantó sobre un vanguardista escenario, con músicos en vivo y hasta marichi, el público disfrutó de casi tres horas de éxitos.

LAS CLÁSICAS

La noche continuo con Tú No Te Imaginas, No Sabes, Mar y Arena, Estas Emociones, México Lindo y Querido y Cielito Lindo.

Y las imperdibles Como Olvidar, Mi Talismán, No Entiendo, Tú Lo Decidiste y A Pesar de Todos.

Ana Gabriel visito sencilla y cómoda pero su presencia en el escenario, se torno majestuosa tras casa una de sus interpretaciones que por más de cinco décadas ha dejado claro que tiene una voz única.

BOLEROS Y RANCHERAS

Otras canciones que desfilaron fueron Sin Problemas, Ahora, Hechizo y Te Llegará Mi Olvido así como un popurrí de boleros románticos.

Lo bravío se hizo presente con Que Te Vaya Bonito, Me Equivoqué Contigo, Por Tu Maldito Amor y El Cigarrillo.

Esta gira por varias ciudades de Estados Unidos, es posible gracias a CMN Events que acerca al público a los grandes eventos, como es la gira a Ana Gabriel una artista que ha dejado una huella imborrable en la música latina durante más de 50 años de ser una de las voces más queridas y respetadas.

La recta final contó con interpretaciones como: Es Demasiado Tarde, Luna Azul, Quién Como Tú, Luna, No Te Hago Falta, Olvídate De Ellos, Claro de Luna y Ay Amor para cerrar y decir hasta pronto con su éxitos tema Simplemente Amigos.

El público que cantó de principio a fin con la sinaloense, la ovacionó de pie para despedirla del escenario como la leyenda musical que es.



