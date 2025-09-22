Regresa con ´Claro de Luna´

La cantante y compositora sinaloense Ana Gabriel regresa a los escenarios con una de sus giras más emotivas e inolvidable por Estados Unidos: "Claro de Luna", con la recorrerá 20 ciudades de las principales de Estados Unidos y países de Centro América, y llegará el 25 de septiembre a Payne Arena de Hidalgo, Texas, en punto de las 20:00 horas.

La artista conocida por su potente voz, se alista para deleitar a sus fans de Reynosa y El Valle de Texas, con quienes se reencontrará tras una larga ausencia.

50 AÑOS DE CARRERA

Durante más de 50 años de carrera, Ana Gabriel ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su inconfundible voz y éxitos emblemáticos como "Simplemente Amigos," "Quien Como Tu," "Ay Amor," "El Cigarillo," y "Luna." Con más de 40 millones de discos vendidos, múltiples nominaciones al Grammy y al Latín Grammy, y una de las voces más distintivas en la historia de la música, Ana Gabriel es más que una artista: es un fenómeno cultural. Su fusión de ranchera, pop y baladas latinas resuena con una emoción única, una narrativa poderosa y una autenticidad sin límites.

SERÁ INOLVIDABLE

Esta gira invita a los fans a una velada inolvidable de música que le canta al amor y al desamor, recuerdos entrañables y un toque de magia bajo la luz de la luna. Para los fieles seguidores que han esperado años por su regreso, esta gira no es solo un concierto, es un reencuentro largamente esperado y una celebración compartida con quienes han caminado este viaje a su lado. La gira llega al Valle de Texas gracias a CMN Eventos, la compañía latina líder en entretenimiento en vivo.

ÍCONO MUSICAL

Ana Gabriel es una icónica cantante y compositora mexicana. A lo largo de su carrera, ha lanzado 28 álbumes de estudio, tres álbumes en vivo y 19 álbumes recopilatorios, vendiendo más de 40 millones de discos en todo el mundo.