Indignada por asesinato de Carlos Manzo

En su último concierto, Ana Gabriel se tomó un momento para reflexionar acerca de la violencia que enfrenta nuestro país. Impotente, la cantante habló del asesinato del alcalde de Uruapan (Michoacán), Carlos Manzo y, si bien, reconoció que hablar del tema suponía un peligro para su integridad, el hartazgo que la embargaba era todavía mayor que el miedo a las represalias, por lo que decidió alzar la voz.

Este jueves, 6 de noviembre, la cantante sinaloense se presentó en el Kia Center, en Orlando, Florida, como parte de su gira “Claro de Luna Tour”, la cual concluirá su paso por EU, precisamente, esta noche.

¿Qué ocurrió en el concierto?

Durante la presentación, cuando Ana Gabriel interpretaba “No te hago falta”, realizó una pausa, los músicos siguieron ejecutando sus instrumentos, mientras ella hablaba de la pérdida de Carlos Manzo, una muerte que ha generado rabia no sólo en la comunidad michoacana -o uruapense-, que se ha encargado de organizar múltiples marchas y protestas, sino que es una indignación que recae en toda la población.

“Lo más ruin, lo más cruel, con el alcalde de Uruapan, quiero ofrecerle mi más sentido pésame al estado de Michoacán, pero, sobre todo, a Uruapan y a sus cercanos, y a su esposa (Grecia Quiroz)”, comenzó su mensaje.

La oriunda de Guamúchil habló de la urgencia de un cambio para nuestro país que, en lo que va del 2025, ha sido testigo del asesinato de seis alcaldes -tres de ellos, provenientes de Michoacán- y del homicidio de más de 18 mil personas, pese a que su mensaje podría vulnerar su propia seguridad.

¿Cuál fue la reacción del público?

“México tiene que despertar, somos más los buenos, y sé, que con lo que estoy diciendo, me pone en peligro, pero no me importa, si soy alguien que puede alzar la voz por nuestros países”, dijo, secundada por una ovación que se apoderó del recinto.

La cantante de “Simplemente amigos” reconoció que su desempeño profesional se distancia de cuestiones políticas, pero argumentó que no podía mantenerse indiferente frente a una situación tan delicada que compete a todas y todos los mexicanos.

“Yo no soy política, no soy gente de escándalos, pero sí soy gente que tiene sentimientos, tiene corazón, que está herido, por las muertes que están sucediendo, con todo lo que pasa en nuestros países, pido perdón como mexicana, por no saber defender a México porque, lo único que tengo, es mi voz, es mi canto y yo llamo a la paz, llamo a la unificación, yo no soy de las que piensan que ‘si divides, ganarás’, yo no creo en eso, yo creo en el amor, yo creo en Dios, creo en ustedes, creo en el ser humano”, destacó.

¿Qué pasó con Carlos Manzo?

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, desde 2024 -luego de postularse como candidato independiente- fue asesinado luego de recibir siete impactos de bala, durante las celebraciones del Día de Muertos, y la inauguración del Festival de la Vela, en su municipio, el pasado sábado 1° de noviembre.

Posteriormente, la cantante prosiguió con el recital expresando que su deber era generar un momento de dicha en su público.

“Ustedes no vinieron a escuchar mis quejas, ustedes vinieron a pasársela bien y yo me voy a encargar a que se vayan a sus casas felices, muchas gracias por escucharme, por dejarme hablar, soy muy hablanchina, sí, sí lo soy pero, así como hablo, trato de dejarles mi corazón en cada canción”, remató.