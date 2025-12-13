Está abierta al amor... en todas sus variantes

Ana de la Reguera está abierta al amor y a experimentar; así lo demostró al confesar que tuvo una experiencia sentimental con una mujer.

Durante una charla en el programa "Montse & Joe", la veracruzana habló sobre ese episodio de su vida, revelando que fue una vivencia que disfrutó y la llevó a descubrir aspectos de sí misma que no conocía.

"Yo sí he estado con una mujer, y se lo recomiendo ampliamente a todas las mujeres porque creo que te conoces mucho a ti y en mi caso", dijo De la Reguera.

Explicó que este vínculo despertó en ella una faceta distinta. "A mí me salió como una parte masculina que yo no conocía, ajá, y me encantó", confesó.

Ana también reveló que no fue una decisión impulsiva, pues incluso recibió el consejo de alguien muy cercano, su hermana la cantante Ali "Gua Gua". "De hecho, me lo aconsejó mi hermana. Me dijo, tienes que probarlo... Ahora yo se lo aconsejaría a todas las mujeres".

En el programa, Ana también platicó del próximo estreno de "Un hombre por semana", cinta de la que es productora y donde interpreta a una mujer que se hace adicta a las apps de citas.

Al respecto, la actriz de 48 años aceptó que es usuaria de estas aplicaciones. "Estoy en una app de citas, he conocido gente muy interesante, he salido, más o menos; no se ha dado una relación formal, pero me he quedado con grandes amigos".



