Llora por su hija Ana Dalay

Gloria Trevi no contuvo las lágrimas al recordar a Ana Dalay, su hija nacida en 1999 y que falleció misteriosamente días después. La cantante de 57 años estrenó su documental "La Trevi Sin Filtro", donde habló, entre otras cosas, del tortuoso capítulo de la pérdida de su bebé.

¿Qué ocurrió?

A casi 26 años de la muerte de Ana Dalay, Gloria Trevi la sigue recordando con mucho cariño. Durante la presentación de su documental en México, dijo entre lágrimas: "Yo celebré el 10 de octubre, 26 años de que ella está en mi existencia, porque no es que se haya ido y haya desaparecido de mi vida", expresó.

¿Cuál es la reflexión de Gloria Trevi?

Para Gloria, la muerte de un hijo no se supera. Sin embargo, la pérdida de Ana Dalay le abrió los ojos. La artista continúa llevando su recuerdo en su corazón, mostrando la importancia de recordar a quienes hemos perdido.