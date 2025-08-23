Será homenajeado en el Ariel

Guillermo del Toro y la película "Amores perros" serán acreedores a un premio especial en la próxima entrega del Premio Ariel, que galardona a lo mejor del cine mexicano, a realizarse el próximo 20 de septiembre en Puerto Vallarta.

El director de "El laberinto del fauno" y "Pinocho" recibirá el Reconocimiento al Mérito Cinematográfico Internacional por sus Aportaciones en Favor del Cine Mexicano, y la cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu celebrará sus 25 años de existencia. Se espera que estos premios sean entregados también en próximas ediciones.

"Guillermo acepta esto con mucho gusto y siempre ha estado cercano a nosotros, ha apoyado a la Academia y al cine mexicano", dijo Armando Casas, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, impulsora del reconocimiento.

El anuncio se dio durante el encuentro de nominados al premio Ariel, realizado este miércoles en los Estudios Churubusco y al que asistieron 80 de los más de 150 creativos que buscarán el galardón el mes próximo, entre ellos Rodrigo Prieto, director de "Pedro Páramo"; Adriana Paz y Luisa Huertas, estelares de Arillo de hombre muerto y No nos moverán.



