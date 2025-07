Emmanuel y Mijares comparten escenario en Monterrey

Repuesto de la influenza que hace un mes lo obligó a posponer su concierto en tierras regias, Emmanuel, como todo un "Rey Azul", compartió micrófonos y reflectores con su amigo del alma, Manuel Mijares, quien sorprendió por su delgadez.

Hace dos años, en el redondel del Domo Care celebraron 10 años de su Two'r Amigos y este jueves, junto a sus fieles fans, sumaron dos años a su exitosa gira.

Esta amistad que ha rendido grandes frutos, llenó de alegría, gozo, música, baile, recuerdos y nostalgia al público que llenó el recinto ubicado en la Expo Guadalupe.

Aunque la mayoría de los asistentes fueron adultos que crecieron con las canciones de Emmanuel y Mijares desde los inolvidables 80, muchos jóvenes ahí presentes se unieron a los grandes coros.

En una mágica complicidad con 15 músicos y cuatro coristas, los Amigos llenaron de su "melao" por más de dos horas.

El show inició a las 22:45 horas y concluyó a la 1:00 del viernes.

A pesar de que desde hace 12 años presentan el mismo espectáculo, nunca será suficiente para sus seguidores porque siempre, en cada uno de su Two'r Amigos, se siente como la primera vez.

La fórmula de cantar a dueto o en solitario es tan perfecta que se puede augurar que esta amistad será eterna.

Con un look sofisticado y moderno, lleno de brillo de pies a cabeza, que le queda bien a sus 70 años, Emmanuel puede presumir que conserva la agilidad, finura y soltura para bailar.

Mijares, en cambio, aunque a sus 67 años ya no baila tanto, conserva su poderosa voz para seguir conquistando el alma de sus admiradores y un título que nadie le arrebata, de ser llamado "El Rey de la Noche".

Como lluvia cayeron los éxitos, uno tras otro, a dueto o en solitario.

Juntos, la audiencia, los disfrutó al escucharlos cantar "Corazón de Melao" "Baño de Mujeres", "No Hace Falta", "Tengo Mucho Que Aprender De Ti" "Tú y Yo", "El Rey de la Noche", "Bella Señora" y "Bella".

Dueño del redondel Emmanuel cantó en solitario "Es Mi Mujer", "Tengo", "Este Terco Corazón", "Pobre Diablo", "Quiero Dormir Cansado" y "Detenerla Ya".

La selección musical que ofreció Mijares incluyó "No se Murió El Amor", "Me Acordaré de Ti", "Siempre", "Que Nada Nos Separe", "Soldado del Amor", "Si Me Tenías", "Para Amarnos Más" "El Privilegio de Amar" y "Uno Entre Mil".

Con broche de oro cerraron su majestuoso espectáculo con un éxito de Emmanuel, que compartió con su buen amigo Mijares, "Toda La Vida".