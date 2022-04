Amenazada de muerte

Tras la confesión de la exintegrante de Timbiriche, la actriz Mayra Rojas externó su opinión y dijo que Luis de Llano siempre había mantenido una actitud intachable con ella y con su hermana, la fallecida Lorena Rojas. No obstante, lo que generó polémica, fue que cuestionó la presencia de la mamá de Sasha en este asunto.

EL CUESTIONAMIENTO

"Mi única pregunta es: ´¿Dónde estaba la mamá de Sasha?´, donde estaría Mayra en un momento en el que mi hija tan pequeña tiene una relación con un hombre brutalmente mayor, dónde estoy yo como mamá", expresó Rojas el pasado 11 de marzo.

Tras esas declaraciones, los usuarios de las redes sociales se le fueron encima a la mujer de 57 años, incluso, ella y sus hijos recibieron amenazas de muerte por algunos internautas. "Estaba fuera de contexto, no sabía bien a bien qué es lo que había pasado, hasta después me enteré. Y hay cosas que siempre voy a sostener, yo como mamá, la protección de mis hijos, estar pendiente de mis hijos. El abuso sobre una mujer, sobre un niño, jamás voy a estar a favor, pero tampoco puedo tachar a ninguna de las dos partes", comentó Mayra.

"Se volcaron las redes en contra mía y ofrezco una disculpa si es que cabe, porque me voy a quedar siempre con mi idea, con mi manera de ver la vida, y esto no agrede a nadie. Yo jamás voy a agredir ni a Sasha ni a Luis, sean quien sean, hayan hecho lo que hayan hecho, ¿yo quien soy para juzgarlos?, yo no puedo", agregó la actriz.