Dará concierto benéfico en el Amazonas

Mariah Carey se presentará en la selva amazónica la próxima semana como cabeza de cartel de Amazônia Live - Today and Always, el miércoles 17 de septiembre.

De acuerdo con el portal NME, la cantante se presentará en un escenario flotante sobre el río Guamá, en Belém, Brasil. Con el atardecer en la selva como telón de fondo, la escenografía estará inspirada en la Victoria Amazónica, la planta simbólica de la región.

El objetivo de este concierto especial, según un comunicado oficial, es "crear conciencia sobre la protección del mundo natural y la selva tropical, ya que Belém será la ciudad anfitriona de la 30ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30)".