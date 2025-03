Estelarizará biofilme sobre Rosetta Tharpe

A la par de su regreso a la música, Lizzo prepara su vuelta al cine con el primer protagónico de su carrera, en un biofilme musical sobre la leyenda del gospel Rosetta Tharpe, quien se convirtió en una figura clave del rock and roll.

De acuerdo con The Hollywood Reporter y Variety, el filme será producido por Amazon MGM studios, y aunque no se dieron muchos detalles sobre el proyecto, se sabe que Natalie Chaidez y Kwynn Perry están escribiendo el guion.

“Inspirada en hechos reales, la película capturará un período crucial en la vida de Tharpe: una época de innovación revolucionaria, pasión desafiante y amor secreto”, se adelanta en la sinopsis oficial del filme.

“Mientras rompe los límites musicales con su característico sonido de guitarra, deberá sortear las restricciones sociales, ocultar su amor por otra mujer y, finalmente, transformar una boda en uno de los conciertos más legendarios de la historia: el primero en un estadio”.

SU TRAYECTORIA

Lizzo, quien hizo historia en 2023 al convertirse en la primera mujer negra en recibir el premio a la Grabación del Año en el Grammy desde 1994 por “About Damn Time”, ya cuenta en su currículum con algunas breves experiencias como actriz.

Además de lanzar varios especiales musicales, protagonizar el reality show Watch Out For the Big Grrrls y hasta tener su propio documental, Love, Lizzo, la cantante ha aparecido en filmes como Estafadoras de Wall Street y series como The Mandalorian.

Actualmente, la intérprete se encuentra detallando su regreso musical, con su álbum Love In Real Life listo para lanzarse este año, además de que ha estado ofreciendo pequeños conciertos íntimos para dar probaditas de su disco.