Crea red de apoyo

Consciente del dolor que ocasionó la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa el 10 de septiembre, Amandititita hizo un directorio con psicólogos que ofrecen terapias gratuitas para ayudar a los afectados.

"Lo que sucedió en Iztapalapa es una herida que se va a empezar a abrir en la salud mental tanto de las víctimas y familiares como también de los vecinos y sociedad en general. De pronto estos acontecimientos nos hacen muy conscientes de la fragilidad y vulnerabilidad de la vida.

"Eso suele provocar mucho miedo, mucha ansiedad y el ser humano si no sabe qué hacer busca regularse de maneras que son muy destructivas", explicó Amandititita, en entrevista exclusiva.

Amanda Lalena Escalante Pimentel (su nombre real), puso sus redes sociales al servicio de los profesionales que quisieran ofrecer sus servicios de manera gratuita tras el fatal incidente.

"México es un País, que dudo mucho que exista uno más generoso en el mundo, en el que la gente se pone inmediatamente a brindar su servicio. Entonces lo que hago es recolectar esa información para tenerla ahí y esperar a que se me acerque quien sea que la necesite", afirmó la cantante.

"Estos acontecimientos cambian la vida de un ser humano de un momento a otro. Quizás por eso soy tan empática con estas cosas que pasan en la Ciudad de México y cada quien empatiza con luchas diferentes", añadió.

Hasta el corte del 20 de septiembre de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, iban 27 personas fallecidas, 18 hospitalizados y 39 dados de alta.