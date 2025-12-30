Ahora en cine

Amanda Miguel será, a partir de enero, la Santa Patrona de todas las despechadas en el amor.

Y no es que se convierta en líder de una iglesia alusiva o esté conformando un grupo en contra de los hombres, sino que será conocida como narradora en la comedia "Un hombre por semana", protagonizada por Ana de la Reguera.

En la cinta que llegará a salas el 8 de enero, la intérprete de "Él me mintió" y "Castillos" irá guiando al espectador en la vida de una mujer que busca rehacer su vida, tras la separación de su pareja.

Además, en una de las secuencias, el personaje central interpreta en la regadera el tema de "Así no te amará jamás".

DE NARRADORA

"La narradora siempre existió en el guion, lo mismo que la canción, pero no se sabía quién sería. Cuando vemos el material hubo esta intención de tener a alguien reconocible, que tenga una personalidad importante y pasamos por muchos nombres", recuerda Tania Benítez, coproductora del largometraje.

"Entonces se la enseñamos (la película) a las escritoras y nos dijeron que tenían una idea un poco loca y que qué nos parecía Amanda Miguel. Y dijimos claro, cómo no estar la Santa Patrona de las Despechadas que nos ha acompañado por años", recuerda quien ha estado detrás de filmes como Guadalupe Reyes y Vuelven.

LA PRODUCCIÓN

La producción, cuenta Benítez, entabló contacto con la cantante argentina, se le envió la película y aceptó. Ya en el estudio de grabación fue De la Reguera quien iba dando las indicaciones para la entonación necesaria.

Un hombre por semana es la ópera prima de la propia actriz veracruzana, en codirección con Marco Polo Constandse ("La boda de Valentina" y "Cásese quien pueda").

Martín Altomaro ("Soy tu fan") y José María de Tavira ("Arráncame la vida") son algunos actores que integran el elenco del filme.

INGENIO Y CALIDEZ

"En algún momento pensamos que el público podría decir qué tiene que hacer una argentina contándonos una película mexicana (Amanda lleva cerca de cinco décadas radicando en México)", comenta.

"Pero la verdad es que ella tiene un don de calidez e ingenio que plasmó en los textos y sí te deja la sensación de ser alguien al que irías a platicarle tus problemas y decirle que te abrace y que cantemos juntos", añade Benítez.

La producción de Filmadora será la primera cinta nacional de 2026, algo que este año le tocó a "Mesa de regalos", que superó los dos millones de espectadores, siendo la producción nacional con más asistentes.

"Arranca en las fechas en las que dices ´ok haré citas, iré al gym´... justo como pasa al personaje, y aparte puede ser vista por toda la familia", destaca Benítez.