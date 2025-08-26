Reaparece en redes

Hace un par de días, la actriz compartió un breve video en sus historias de Instagram para presumir el resultado del último tratamiento estético al que se sometió: un relleno de labios.

Bynes, de 39 años, ya había hablado anteriormente sobre el proceso que atraviesa para mejor su apariencia y salud mental, el cual incluye el uso de Ozempic para bajar de peso.

La exestrella infantil aparece en su coche, luciendo una cabellera rubia, su ya característico tatuaje de corazón en el rostro y los labios visiblemente hinchados. Incluso, ella misma compartió la referencia del doctor que la ayudó con su nuevo look.



