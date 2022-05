Alza la voz

"Paris Hilton habló en el programa The Sunday Project sobre los estándares de belleza en las redes sociales.

La modelo asegura que los estándares de belleza en redes sociales son tóxicos y falsos.

"No me puedo imaginar tener 12 o 13 años y ver estos estándares de belleza que no son reales y usar filtros todo el tiempo", dijo.

También aseguró que es malo para los jóvenes ver esos estereotipos de belleza inexistentes.

"Es sólo que... no lo sé. Creo que no es realmente bueno para la mente de alguien a esa edad".