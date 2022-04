Alistan Show de Rocky

El Show de Terror de Rocky volverá a México, con la producción de Jaime Calpe y la dirección de Rafa Maza, quienes, con su nueva compañía traerán esta producción de Broadway con un toque de frescura e innovación, con el fin de seguir presentando shows a la altura de lo que el público merece.

"Prácticamente Rafa me embarcó, porque yo conocía la obra, pero no tanto como él. Me platicó su idea y dije ´¡por supuesto!, ¡claro que sí!´. Estaba casi recién egresado de la universidad, él fue mi maestro de tesis, y cuando me invitó dije ´vamos a hacerlo bajo esta nueva generación de productores en México que vienen.

"Porque no somos la única productora nueva, están CRêA y Marte con The Prom; nosotros, con LUK Entertainment; Playhouse, con Siete Veces Adiós, entonces, ahí vamos poco a poco teniendo una nueva generación de productores que venimos con nuevas ideas y maneras de hacer teatro, y, sobre todo, con ganas de seguir dándole el lugar que merece", dijo Calpe, en entrevista.

El musical de Richard O´Brien llegó por primera vez en 1976, con Julissa. Cuenta la historia de una pareja que, para refugiarse de una tormenta, busca asilo en un castillo, que resulta ser hogar de un científico travesti que está por crear su propio Frankenstein, de nombre Rocky Horror, quien los adentra a un viaje de música y seducción.

La adaptación fílmica de 1975, con Susan Sarandon, Peter Hinwood y Tim Curry a la cabeza, se volvió de culto.

"No sólo no es una obra fácil, sino que me parece que hay una expectativa y un culto importante alrededor de ella, entonces, mi compromiso, primero que nada, es respetar ese culto haciendo una versión fiel, pero también innovadora, y rendir homenaje a lo que alguna vez hizo Julissa.

"Queremos realmente tratar de englobar todas las expectativas para tratar de darle gusto a todos. Vamos a renovar vestuarios, escenografía, producción, pero sin perder la esencia del original. No queremos adelantar mucho, pero desde que el público entre, va a vivir toda una experiencia", adelantó Maza, emocionado.

