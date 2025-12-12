Melenie Carmona recuerda regaño de Chapoy en su resumen del año

La relación entre Alicia Villarreal y el creador de contenido Cibad Hernández ha generado múltiples reacciones, tanto dentro de la familia de la cantante como en la televisión nacional.

En particular, ha llamado la atención el roce entre la titular de "Ventaneando", Pati Chapoy, y Melenie Carmona, hija de Villarreal, luego de que la periodista la reprendiera públicamente por expresar su inconformidad sobre algunos aspectos del romance de la intérprete de "Te quedó grande la yegua".

¿Qué dijo Melenie Carmona sobre Pati Chapoy?

Recientemente, Melenie volvió a referirse a Chapoy al compartir en TikTok un trend donde hizo un balance de cómo esperaba que fuera su 2025 y cómo concluyó realmente el año. En esa lista incluyó el momento en que fue "regañada" por la conductora en televisión nacional.

La hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona destacó varios episodios difíciles que vivió a lo largo de los meses, entre ellos el divorcio de su madre con Cruz Martínez, quien fue acusado por Villarreal de violencia intrafamiliar, además de tensiones familiares y problemas personales. En su recuento escribió: "Abusé del libre albedrío, contacto 0 con 3/4 de mi familia, me dio colitis nerviosa, una viejilla me regañó en televisión nacional, me funaron x10000, bloqueo emocional, me intoxiqué con KFC, antipática al 100, sigo pensando que todos mlp".

Melenie también respondió a comentarios de usuarios que la criticaban, incluso quienes aseguraban que ella "manipulaba" a su padre para impedirle rehacer su vida sentimental. A uno de ellos le contestó: "Qué padre teoría, hermosita. Síguele echando ganas".

Aunque ha declarado que apoya la relación de su madre, pidió prudencia en cómo se maneja públicamente debido al reciente divorcio con Martínez. Sugirió que las constantes publicaciones románticas entre Alicia y Cibad son incómodas, y que también se ha modificado la dinámica familiar, incluso, evita visitar la casa de su madre para no coincidir con él. También señaló que actualmente se mantiene un tanto distanciada de Alicia.

Reacciones de Pati Chapoy ante las declaraciones de Melenie

Días atrás, durante una emisión de "Ventaneando", Chapoy criticó la forma en la que Melenie habló sobre su madre, asegurando que el tono reflejaba enojo y frustración.

"Declaraciones muy desafortunadas que Melenie Carmona hace en contra de su mamá. Por un lado dice que la apoya que haya rehecho su vida y que está muy bien, pero el tono que utilizó, la forma en que se dirige a ella... lo único que nos da a entender es que está muy enojada con algo, o no sé".

La periodista también resaltó la importancia del respeto y la gratitud hacia los padres: "Melenie, te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá, y no solo porque te dio a luz, sino porque te ha mantenido toda la vida, te ha dado de comer, vestido y sustento para que inicies tu vida."

Además, lamentó que la joven hablara públicamente de un tema familiar: "Es muy lastimoso que hayas decidido hablar como lo hiciste, porque no se vale. En este momento lo que debes hacer es estar del lado de tu mamá, es la mamá que te tocó, y no debes utilizar el internet para expresarte de la forma en que lo hiciste".

Arturo Carmona responde a las críticas de Pati Chapoy

Tras estas declaraciones, Arturo Carmona publicó un video en Instagram en el que expresó su desacuerdo con la conductora. Aunque señaló que respeta su trayectoria, cuestionó lo que calificó como falta de respeto hacia él y hacia su hija.

"El hecho de que usted sea titular de un programa no le da derecho a hablar a la ligera sin conocimiento de causa. Se está equivocando, señora".

Agregó que tener entrevistas pagadas no valida ninguna versión y le pidió evitar referirse a él o a Melenie de esa manera. También mencionó que su hija ha recibido una fuerte ola de críticas a raíz del incidente.