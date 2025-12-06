No guarda resentimientos

Luego de que Melenie Carmona hablara del distanciamiento con su madre, Alicia Villarreal reaccionó a sus palabras de forma prudente.

"Siento que está bien la manera en la que se expresa la gente porque al final de cuentas es una nueva generación también", comentó la cantante ante las cámaras de Despierta América.

"Nosotros debemos de entenderlos, apoyarlos, quererlos y somos sus padres, tenemos que estar ahí siempre para ellos", agregó.

¿Cómo reaccionó Alicia Villarreal ante las palabras de Melenie?

La "Güerita consentida" reveló, además, que su retoño tiene meses radicando fuera de su hogar.

"Ahorita ella pues ya va a cumplir un año que tiene su independencia y que tiene su pareja, y está viviendo con su pareja", dijo.

Melenie no ha compartido en las plataformas digitales fotografías o información sobre la persona con la que está saliendo.

Detalles sobre la independencia de Melenie Carmona

La cantante adelantó que lo ocurrido no afectará los planes familiares. "Melanie está acostumbrada a eso; es una niña que ha dependido de mí toda su vida. Pasará tiempo con su papá, regresará conmigo, y mis otros hijos igual", indicó.

Impacto del distanciamiento en la familia Villarreal

Para Alicia el amor de madre está por encima de cualquier diferencia, y afirma que no guarda resentimiento por los comentarios de su hija.