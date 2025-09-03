Cibad Hernández se defiende de críticas por relación con Alicia Villarreal

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, se defiende de las críticas y afirma que, cuando lo llaman "mantenido" o bisexual, no están más que levantándole falsos y, además, descarta por completo la posibilidad de que continúe casado, como se ha dicho en los últimos días; afirma que es un buen partido para "la Güerita consentida".

No ha cumplido ni una semana, desde que la cantante dio a conocer que estaba dándose otra oportunidad en el amor y las criticas hacía ella y a su pareja no cesan.

La exintegrante de Límite compartió un post a lado de Cibad, con el que confirmó que había reanudado su vida amorosa, luego de la atropellada situación que marcó su divorcio con Cruz Martínez, con quien estuvo casada por 20 años.

Sin embargo, las reacciones que está relación ha generado en redes sociales no ha sido la más positiva pues, usuarios no sólo señalan a Cibrad, sino que la cantante también ha sido criticada, por el hecho de que el influencer es más joven que ella, aunado a que su divorcio se efectuó hace poco menos de un mes.

Mientras que fans de la intérprete de "Ladrón" le piden que espere más tiempo, para sanar sus heridas, sus detractores están acabando a Cibad, quien afirman que, si está a lado de la cantante, es por intereses económicos y para obtener mayor popularidad en sus redes sociales.

A estos señalamientos, se suman las aseveraciones de Francisco Cantú, el hombre al que Villarreal fue vinculada románticamente, antes de su separación de Cruz y que, previamente, se había dicho que también había sostenido una relación amorosa con la cantante Dulce (QEPD).

Cantú compartió, a través de sus redes que, cuando supo que Cibad trataba a Alicia, un conocido le indicó que no tenía de qué preocuparse, al afirmar que el influencer tenía una preferencia por los hombres y las mujeres, situación que, posiblemente, no sería del agrado de la regia.

Además, afirmó que la situación económica de Hernández no era la mejor, ya que tenía que compartir los gastos de la renta de donde vive con varios amigos que, como él, no estarían en la mejor situación.

Esto llevó al novio de Alicia a hacer uso de sus redes sociales para aclarar que, todo lo que se ha dicho de él, carece de fundamentos, pues aseguró que ni está casado, ni lo mantienen y tampoco es bisexual.

Cibad, a sabiendas de que no tendría por qué compartir sus datos profesionales, mostró su cédula profesional, la que demuestra que se tituló como licenciado en derecho en 2008; contó que se especializó como abogado penalista y que, además, es criminalista.

También afirmó que, en septiembre de 2024, se divorció de su esposa y la madre de sus hijos, por lo que, desde hace un año, contaba con la libertad legal para reanudar sus afectos con otra persona.

"Se dijo que era un nombre casado, se equivocan, yo estoy divorciado desde hace un año, sí tengo familia, tengo hijos", expresó.

Y precisó que, aunque ser bisexual no es ningún tipo de preferencia condenatoria, él es heterosexual.

"No, aunque no tendría nada de malo, si fuera el caso, no... no soy bisexual y no vivo con nadie, nadie me paga la renta, esas cosas que se están diciendo, no existen".

De esta manera, lamentó que, en redes, usuarios se disgusten por la felicidad que ha conseguido junto a la cantante.