Da la cara en los juzgados

Esta vez, Cruz Martínez sí llegó a los juzgados del Palacio de Justicia de Monterrey para tener una audiencia vinculada con la demanda por violencia familiar que presentó su ex esposa Alicia Villarreal.

Martha Alicia Villarreal Esparza, nombre completo de la cantante, presentó la denuncia contra el líder de Kumbia Kings en la Fiscalía de Nuevo León el 16 de febrero. En la demanda se refieren hechos con características del delito de violencia familiar, y lo que resulte.

De traje y gafas oscuras, el músico llegó acompañado por su abogado, Leopoldo Ángeles, a una audiencia que tuvo una duración de 30 minutos y que entró en receso de dos horas y media.

Mientras que Cruz y su abogado optaron por no dar declaraciones de lo acontecido, Ulrich Richter, abogado de la cantante, dio detalles de lo sucedido.

"Como faltaba correr traslado con unos documentos, entramos en receso", dijo.

ALICIA NO FUE REQUERIDA

Al cuestionarle por qué no asistió Alicia al Palacio de Justicia, el abogado declaró que consideraron prudente que estuviera en resguardo por la naturaleza del juicio.

"Pero ahorita vamos a verla", indicó, dejando abierta la posibilidad de la presencia de Alicia en la audiencia esa tarde.

El proceso legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez se retrasó por varios meses; fueron pospuestas dos audiencias y a la que se realizó el pasado 3 de julio, el músico no llegó.

"Todas las pruebas que ha presentado la Fiscalía son fidedignas", dijo el abogado de la ex vocalista de Límite, señalando que existen elementos que sustentan la demanda de su cliente.





YA DIVORCIADOS

Alicia y Cruz quedaron divorciados legalmente el pasado 6 de agosto después de estar juntos 22 años.

"Quedaba pendiente esto (la demanda). Se ha dilatado porque esta audiencia tuvo un diferimiento de casi 50 días por las labores de vacaciones de los tribunales que cerraron prácticamente tres semanas", indicó.