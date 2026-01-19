Alicia Villarreal se hace retoque

Alicia Villarreal sigue en medio de la polémica. En medio de las especulaciones por la presunta crisis en su noviazgo con Cibad Hernández, la cantante reaparece en público luciendo un rostro que dio mucho de qué hablar en redes sociales, ¿cirugía o el llamado "poder del amor"?

Hace poco, se viralizó un video de Alicia Villarreal y Cibad Hernández en un bar en Guadalajara. Ambos disfrutaban de un concierto realizado por una imitadora de ella. En las imágenes se les pude ver muy contentos y enamorados.

Algo que llamó la atención de muchos fue el rostro de la cantante. Y es que muchos afirman que se ve diferente, como "más estirada". Según usuarios, se ve incluso más joven y aseguran que, probablemente, se realizó una cirugía o algún tipo de procedimiento estético. Otros también han sugerido que podría deberse al "amor" que vive junto a Cibad.

Si bien Alicia no ha confirmado esto cambios en su rostro, el programa "En Shock" reportó que, supuestamente, la artista regiomontana sí se habría sometido a unos "arreglitos" hace algunas semanas. Presuntamente, Cibad la habría acompañado en el proceso.

"Fueron los ojos y trae inyectados los labios. No puede usar maquillaje. No sabemos si se hizo algo en las mejillas o el mentón. Hay un cambio, es una realidad. No es la misma Alicia que vimos el mes pasado", informaron en el programa.