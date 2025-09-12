¡De luto! Muere su mamá

Alicia Vásquez, la madre de Juanes, murió a sus 95 años, el pasado 8 de septiembre: las causas de su deceso no han sido precisadas por la familia ni por el cantante que ha preferido llevar su luto en entero hermetismo, evitando hacer alguna publicación de la partida de su progenitora.

Y si bien, los Aristizábal Vásquez no han querido pronunciarse al respecto, el diario colombiano "El Tiempo" indicó que la muerte de doña Alicia se habría debido a causas naturales.

Pese a su silencio, es bien sabido a el colombiano siempre tuvo un vínculo muy estrecho con su madre, en la que se inspiró para titular su álbum "La vida es un ratico", unas de sus frases más célebres.

Juanes, el menor de seis años, tiene tatuado el rostro de su madre en su brazo derecho.