Quiere volver a ´Playboy´Alicia Machado desea volver a posar para la portada de la revista del conejito
Alicia Machado, quien posó para "Playboy" en 2005, anunció que uno de sus grandes deseos ahora que cumpla 50 años es volver a aparecer desnuda en la revista para caballeros.
La venezolana, que el próximo 6 de diciembre cumple 49 años de vida, señaló que todavía se siente plena y que es una edad en la que le gustaría enseñar piel.
"Tengo 48 años biológicos, mentalmente me siento a veces de 80, he vivido un poco intensamente; puedo hacer las fotos (en ´Playboy´) cuando tenga 49 y lanzarlas a los 50", expresó.
A través de su cuenta de Instagram, recordó cuando posó por primera vez para esta publicación.
"Enorme este #TBT Una dedicatoria muy especial To #Donald with love! For my #exboss ? Quién diría? #playboy #2005 Es estupendo recordar los motivos que te siguen dando las fuerzas para luchar por tus sueños! Hace 15 años el haber recuperado mi amor propio y autoestima eran mi motivación mi gran victoria! Mi mejor dedicatoria! @playboy".
A la fecha, la venezolana participa en realitys de televisión y afirma que otro de sus deseos es regresar a las telenovelas: "Estoy lista para reaparecer en las novelas y estoy checando con Univisión o Televisa... Pero no dejaré de pensar en que volveré a posar para ´Playboy´, esa es una de mis metas".