Quiere volver a ´Playboy´

Alicia Machado, quien posó para "Playboy" en 2005, anunció que uno de sus grandes deseos ahora que cumpla 50 años es volver a aparecer desnuda en la revista para caballeros.

La venezolana, que el próximo 6 de diciembre cumple 49 años de vida, señaló que todavía se siente plena y que es una edad en la que le gustaría enseñar piel.

"Tengo 48 años biológicos, mentalmente me siento a veces de 80, he vivido un poco intensamente; puedo hacer las fotos (en ´Playboy´) cuando tenga 49 y lanzarlas a los 50", expresó.

A través de su cuenta de Instagram, recordó cuando posó por primera vez para esta publicación.

"Enorme este #TBT Una dedicatoria muy especial To #Donald with love! For my #exboss ? Quién diría? #playboy #2005 Es estupendo recordar los motivos que te siguen dando las fuerzas para luchar por tus sueños! Hace 15 años el haber recuperado mi amor propio y autoestima eran mi motivación mi gran victoria! Mi mejor dedicatoria! @playboy".

A la fecha, la venezolana participa en realitys de televisión y afirma que otro de sus deseos es regresar a las telenovelas: "Estoy lista para reaparecer en las novelas y estoy checando con Univisión o Televisa... Pero no dejaré de pensar en que volveré a posar para ´Playboy´, esa es una de mis metas".