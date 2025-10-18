Revela detalles de amorío con Arjona

Alicia Machado regresó a encender los titulares al volver a hablar de su pasado sentimental con Ricardo Arjona, una relación que, según recordó, comenzó a finales de los años noventa y se extendió por casi una década.

La exMiss Universo sostiene que algunas personas buscan empañar su imagen al rescatar un episodio que forma parte de una etapa superada, pero su historia con el guatemalteco sigue despertando morbo.

Alicia ha mencionado en repetidas ocasiones el amorío con el intérprete de “Mujeres”, y aunque nunca ha dicho abiertamente el nombre de la esposa, las cuentas de sus seguidores apuntan a que la historia ocurrió mientras el guatemalteco estaba casado con Leslie Torres.

“¿Por qué no le preguntan si yo fui importante?, ¿Por qué no le preguntan a él por qué no se divorció?, ¿Por qué no le preguntan a él por qué me llamaba, por qué me perseguía, por qué se aparecía en mi casa a las tres de la mañana?”, indicó Machado en el pódcast de Adriana Gallardo, “ChingonaMente”.

SIEMPRE LE MINTIÓ

Además, la modelo venezolana reveló que Arjona le pintaba un panorama irreal: “Volvía, me pedía perdón y decía que la había dejado, que se iba a divorciar, que él estaba separado. Que no era verdad, que nunca había estado casado con nadie. ¿Por qué no le preguntan a él por qué decía todo eso?”.

Y aseguró que ahora es un tema de conversación que surge: “¿por qué me quieren ensuciar la reputación diciendo que anduve con un hombre casado, pero el casado era él, no yo?”.

En el pasado, Alicia se ha sincerado también y ha admitido que estaba enamorada de Ricardo. “Yo sí, él no. Yo era una niña de 19 años cuando lo conocí, y él tenía ningunos 35, tenía 40; pero se quita la edad”.