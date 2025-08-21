¡Quiere pelear!

El conductor Alfredo Adame sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta de X una imagen donde aparece junto con Carlos Trejo, sugiriendo que podrían protagonizar un combate en el evento Supernova Strikers.

El mensaje, acompañado de la frase "Háganlo oficial ¿o qué? Y sin careta", encendió las redes sociales y reavivó una de las enemistades más mediáticas de la farándula mexicana.

Este martes, Alfredo Adame compartió en su cuenta oficial de X (antes Twitter) un cartel en el que se mostraba junto a Carlos Trejo, conocido como "el cazafantasmas". La publicación rápidamente se volvió viral, alcanzando más de 422 mil visualizaciones y generando una oleada de comentarios divididos.

AL RING

Mientras algunos usuarios celebraron la posibilidad de verlos enfrentarse finalmente en un ring, otros criticaron el anuncio recordando que ambos ya han intentado pactar peleas sin éxito, además de cuestionar su edad y condición física.

A pesar de las opiniones encontradas, la propuesta de Adame vuelve a poner sobre la mesa una rivalidad que ha marcado la cultura popular mexicana por más de una década.

La disputa entre Alfredo Adame y Carlos Trejo no es nueva. Surgió hace más de diez años, cuando ambos coincidieron en un programa de televisión para hablar del libro Cañitas, escrito por Trejo. Las diferencias en torno a lo paranormal derivaron en ataques verbales que, con el tiempo, se transformaron en una enemistad mediática cargada de insultos y acusaciones.

SUS ENFRENTAMIENTOS

En los años siguientes, ambos protagonizaron múltiples enfrentamientos públicos. Han discutido en programas en vivo, en conferencias de prensa y hasta en la calle. Uno de los episodios más recordados ocurrió en una rueda de prensa donde se anunciaría su pelea oficial: el evento terminó en escándalo cuando Adame golpeó al abogado de Trejo, lo que volvió aún más tensa la relación.

Las provocaciones tampoco han sido pocas. Se han acusado de difamación, de vínculos con drogas, de fraude, e incluso han lanzado amenazas que llevaron a denuncias legales. A nivel mediático, esta enemistad ha sido explotada como un espectáculo, convirtiéndose en uno de los pleitos más comentados del entretenimiento nacional.



