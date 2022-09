Anula los hechizos

"Tengo un clarividente que es de Veracruz, de Catemaco, y él de pronto me hace mis defensas. No soy escéptico, tampoco creyente, pero no está de más, pero lo que realmente pasa es que el éxito envenena. Me empiezan a atacar y todo, pero al final lo único que hacen es divertirme. Lo que hagan me tiene sin cuidado", reveló en charla .

Con este "segundo aire" como figura del Internet, confesó tener una propuesta para hacer su primera aparición en OnlyFans.

"Me está hablando una amiga, un ´cuerazo´ de mujer y me dijo: ´Ayúdame, quiero hacer mi primer OnlyFans contigo´, o sea, que salgamos encuerados y yo tapándome con una hojita; entonces creo que lo vamos a hacer".

En cuanto a sus aspiraciones políticas, aceptó que volverá a lanzarse como aspirante a una alcaldía o una diputación federal. "Ya me hablaron dos partidos fuertes para ir por Coyoacán o Tlalpan o la federal; me tengo confianza".

De su faceta como el DJ Golden Boy, dice que convoca en sus redes sociales a los chavos para que aprendan esta profesión, pues dará clases gratuitas y así los jóvenes puedan obtener un ingreso.