Está de estreno

Monogamia, poliamor, relaciones abiertas, acuerdos "extraños" de pareja, y todo lo que a las personas les da miedo hablar es justamente lo que se expresa en "Tesis sobre una domesticación" la nueva película de Alfonso Herrera, en la que comparte créditos con Camila Sosa Villada.

En la cinta, el mexicano toma el rol de un abogado homosexual que se enamora de una actriz trans, dando una mirada a la cotidianidad de ellos como individuos y la pareja que forman, bajo una mirada que, para Herrera, es correcta.

ABORDA RELACIONES HUMANAS

"Es un proyecto muy valiente, arriesgado, que tiene una mirada distinta, muy necesaria porque no es lastimera, documentalosa, que intenta explorar cómo es la vida de una actriz trans, no, simplemente se plantea una normalidad, y también habla de las relaciones humanas, de pareja", señala.

Esta película, que se podrá ver en las salas de cine del país a partir del 23 de octubre, se basa en la novela homónima escrita por Camila, quien da vida a la protagonista.

De acuerdo con el actor, se busca dar foco a cómo, aun cuando se tienen acuerdos o formas de vivir "cotidianas", se les da un peso diferente sólo por la orientación sexual de los personajes.

SIN JUZGAR

"Es la tesis de Camila y habla un poco de cuál es la percepción externa y cómo se puede generar un prejuicio para con esa pareja; plantea situaciones, acuerdos que existen y no tienen que ser juzgados".

La domesticación es, para el actor mexicano, la pérdida de dinámicas de pareja que experimentan a lo largo de la cinta con la llegada de un tercero a la cotidianidad, en forma de un hijo adoptivo, que al mismo tiempo sirve para mostrar que temas como el VIH, travestismo o identidad sexual deberían ser tratados con normalidad.

Tesis sobre una domesticación es un proyecto en el que la mayoría podrá verse reflejada bajo la lupa de Alfonso pues, al abordar temas que caen en la cotidianidad: relaciones humanas, límites y sexualidad, abrirá conversaciones.