Imágenes de hijo de Camilo Sesto alertan de nuevo a sus fans

Antes de esa crisis de salud que comenzó a finales de 2021, alertó a sus fans gustaría porque publicó en sus redes sociales unos videos caminando desubicado a altas horas de la madrugada en una autopista.

Camilo reapareció en sus redes sociales tras su última publicación en Instagram en junio de 2022, cuando colgó un par de instantáneas que extrañaron a sus seguidores, pues luce demacrado y con un aspecto desorientado.

Poco después borró dichas fotos y publicó otra con la que cuestionó: "¿Están bien?", por lo que muchos cibernautas aprovecharon para aconsejarlo, le pidieron que cuidara de las malas compañías y de las drogas, pues podría terminar muy mal.

Otros lamentaron que siendo hijo de una leyenda musical, no le esté echando ganas para vivir y seguir intentando con la música.

"Sí, gracias. La pregunta es: ¿y tú, estás bien?". "Camilo tienes que cuidarte, saca de tu vida a esas personas tóxicas que no te quieren y lo que quieren es reírse de ti. Tienes una vida por delante y para ser feliz, tienes que ir a un profesional que te ayude, que tú vales mucho se ve que eres un chico bueno, hazlo solo por ti, sal de donde estás". "Tu padre te dejó una vida regalada, una buena vida, honra su memoria, no te autodestruyas. Saca ya de tu vida a la gente tóxicas y las sustancias que te hacen daño. Que no te engañen ni te engañes: no te hacen la vida más feliz y divertida, te están matando". "De las adicciones se sale, te lo digo por experiencia, pero tienes que querer, tienes que buscar un aliciente que te haga sentir, simplemente sentir... Y de ahí al 'sólo por hoy', que el mañana no existe", se lee entre los muchos comentarios que ha generado la foto en la que poca con una extraña mueca de duda.