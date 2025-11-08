Acaban con su carrera

Aleks Syntek habló con "Ventaneando" de la crisis familiar y personal que está atravesando, luego de que dos de los músicos de su equipo se encargaran de dar a conocer la versión de que ha estado engañando a su esposa, Karen Coronado, por años, situación que habría desencadenado su posible divorcio y la desaprobación de sus dos hijos, Natalia y Matías.

Apenas este jueves, el músico dio a conocer que su gira, por sus 35 años de trayectoria, sería pospuesta, en lo que restaba del 2025, para resolver asuntos de su salud y, ayer viernes, Pati Chapoy dio a conocer que se trataría, debido a que Aleks habría tomado la decisión de internarse en la clínica de rehabilitación Monte Fenix.

Syntek acusa a Javier Calderón, con quien trabajó por años, y a su esposa, Valeria Cox, de impulsar una campaña en su contra, la que ya está teniendo consecuencias, ya que su esposa y sus hijos han decidido alejarse de él, luego de que afirmara no sólo que sostuvo una relación extramarital, sino que acosaba a varias jóvenes, algunas de ellas presuntamente menores de edad.

"Javier Calderón es un gánster de la música, me extorsionó", afirmó Syntek.

En el programa también mostraron un video que, aparentemente, habría enviado a su grupo de músicas, a quienes les pide disculpas si, en algún momento, las hizo sentir incómoda, pero que pedía, piadosamente, que dejaran de exhibirlo públicamente, estaba acabando no sólo con su imagen, sino con la estabilidad emocional de su familia.

"Chicas, a cada una, les pido una disculpa en lo individual, lo que hice no estuvo bien, estoy muy apenado con ustedes, estoy desesperado".



