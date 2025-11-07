Aleks Syntek se interna en clínica de desintoxicación por crisis familiar

Aleks Syntek habló con Ventaneando sobre la crisis familiar y personal que está atravesando, luego de que dos de los músicos de su equipo dieran a conocer la versión de que ha estado engañando a su esposa, Karen Coronado, por años. Esta situación habría desencadenado su posible divorcio y la desaprobación de sus dos hijos, Natalia y Matías.

Apenas este jueves, el músico anunció que su gira, por sus 35 años de trayectoria, sería pospuesta para resolver asuntos de su salud. Este viernes, Pati Chapoy y su equipo informaron que Aleks tomó la decisión de internarse en la clínica de rehabilitación Monte Fenix.

Syntek acusa a Javier Calderón, con quien trabajó por años, y a su esposa, Valeria Cox, de impulsar una campaña en su contra.

Esta situación ya está teniendo consecuencias, ya que su esposa y sus hijos han decidido alejarse de él, tras afirmaciones de que sostuvo una relación extramarital y acosó a varias jóvenes, algunas de ellas presuntamente menores de edad.

"Javier Calderón es un gánster de la música, me extorsionó", afirmó Syntek. En el programa también mostraron un video que, aparentemente, habría enviado a su grupo de músicas, en el que les pide disculpas si, en algún momento, las hizo sentir incómodas.

Sin embargo, también les pide que dejen de exhibirlo públicamente, ya que está afectando no solo su imagen, sino también la estabilidad emocional de su familia.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

En su mensaje, Syntek expresó:

Chicas, a cada una, les pido una disculpa en lo individual, lo que hice no estuvo bien, estoy muy apenado con ustedes, estoy desesperado