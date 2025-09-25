Debuta como productor en la obra ´Cruise´

Alejandro Speitzer enfrenta uno de sus mayores desafíos profesionales con Cruise, Mi Última Noche en la Tierra, obra que protagoniza y que marca su debut como productor asociado.

"Es una obra única y muy personal que me hizo aventarme a esta área que me está enseñando mucho.

"Creo que lo que todos queremos es que trascienda y que la vea mucha gente, y sin el equipo que estamos trabajando en ello, no sería posible. Por eso digo que producir es un equipo, una visión en conjunto", declaró Speitzer durante la presentación de la obra.

La historia sigue a varios personajes interpretados por Speitzer, centrados en una pareja que descubre que es seropositiva y debe enfrentar la vida con VIH en el Londres de los años ochenta.