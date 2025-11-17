Celos de Candela ponen fin a su romance

Las miradas están en Alejandro Sanz, de 56 años de edad, y Candela Márquez, de 37 años, ya que habrían terminado una vez más su relación amorosa que se inició a finales del año pasado, de acuerdo con lo que dio a conocer el paparazzi español Jordi Martín.

Los rumores en torno a la pareja ganaron fuerza durante la entrega de los Latin Grammy 2025 que se celebró el pasado jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Alejandro Sanz llegó solo y no en compañía de Candela Márquez.

A través de su cuenta de YouTube, Jordi Martín dio a conocer que fuentes cercanas al intérprete de "Amiga mía" le confirmaron la supuesta separación de Candela; además, el paparazzi español —quien ganó fama tras destapar la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira— reveló que el supuesto quiebre amoroso se habría dado por celos y la distancia.

"Me dicen personas del entorno de Alejandro Sanz que la distancia y los celos han sido un gran problema en la pareja, que Candela es una mujer muy insegura, que sufría de celos y continuamente andaba cuestionando a Alejandro Sanz", expuso.

En la supuesta separación de Sanz y Candela destaca un tercer nombre, precisó Jordi Martín: el de la cantante colombiana Shakira.