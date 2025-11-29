Su historia de amor, ¿continúa?

La historia de amor entre Alejandro Sanz y Candela Márquez aún no tiene punto final como muchos habían pensado después de que hace unas semanas se desatara una versión de su ruptura por una supuesta infidelidad del cantante. Márquez dejó de seguir al artista en Instagram y él hizo lo mismo aunque solo durante unas horas; la versión del ´truene´ se reforzó cuando el cantante español llegó solo a la entrega de los Latin Grammy en Las Vegas, además de que la pareja no se había dejado ver en redes sociales.

Sin embargo, todo cambió cuando Sanz llegó acompañado de Candela a la gala Elle x Future para recibir el premio Elle Eco Award 2025 por su compromiso con el futuro del planeta a través de la sostenibilidad.

¿Qué ocurrió en la gala Elle x Future?

Tras posar abrazados, derrochando miradas y gestos cómplices, ambos prefirieron no hablar sobre su historia de amor ni sobre los rumores de crisis que los han perseguido. Alejandro y Candela posaron además junto a otra parejita, la de Richard Gere y Alejandra Silva.

De acuerdo con Europa Press, Candela se limitó a confesar que está "muy feliz", mientras que Alejandro reveló que sus planes para esta Navidad son en compañía de su familia y de su novia. "Pasaré Navidades en España. Este año nos juntamos toda la familia."

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La aparición pública de Alejandro Sanz y Candela Márquez en el evento ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes se preguntan sobre el estado actual de su relación. A pesar de los rumores de separación, la pareja ha decidido mantener su vida privada alejada de los medios, enfocándose en su compromiso con causas sociales y medioambientales.