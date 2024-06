Feliz y de estreno Alejandro Fernández

Ciudad de México.- Tras una vida dedicada a la música regional mexicana Alejandro Fernández sigue sorprendiéndose al encontrar nuevos espacios para difundirla, colaboradores internacionales y una nueva generación de aficionados.

En su más reciente álbum "Te llevo en la sangre", Fernández tiene como invitada a la estrella brasileña Anitta para la canción "La tóxica", cuyo video fue filmado en el rancho de la familia Fernández en el estado mexicano de Jalisco. El video ya acumula más de 1,4 millones de vistas en YouTube desde su estreno a finales de mayo.

"Gracias a Dios está en un muy buen momento la música mexicana, están saliendo talentos nuevos, impresionante, y qué bueno, entre más se vaya abriendo la carpeta y el panorama, eso nos beneficia a todos", Alejandro Fernández, Cantante





TIENDE A MÚSICA NORTEÑA

"Nos la trajimos a nuestro mundo, lo hicimos en el rancho, todo es de vaqueros, es con caballos y la música norteña mexicana, ranchera, con esta fusión que está sonando muy fuerte le encantó", dijo Fernández, desde Los Angeles, en una entrevista por videollamada.

En general, "Te llevo en la sangre" es un álbum que tiende a la música norteña, que se suma al mariachi, en el que Fernández se mueve como pez en el agua. No es la primera vez que el hijo de la leyenda Vicente Fernández experimenta con instrumentaciones y estilos del norte, pero para este álbum lo hizo más deliberadamente como en "Huye", "La última y nos vamos" y "Qué bien te vino el adiós".





LANZAMIENTOS PREVIOS

Algunas canciones de su álbum habían sido lanzadas previamente como sencillos como "Inexperto en olvidarte", "No es que me quiera ir", "Difícil tu caso" y "Cobijas ajenas", esta última es una colaboración con Alfredo Olivas y fue compuesta por Espinoza Paz, quien es originario del estado norteño de Sinaloa.

Fernández dijo que había grabado "Cobijas ajenas", cuyo tema central es la idea de mandar muy lejos a un ex infiel, hace más de un año. Esperó el momento propicio para lanzarla y su paciencia rindió frutos.

"Evidentemente tiene algunas palabras muy fuertes, así se maneja Espinoza, pero no necesariamente tiene que ser hacia una mujer, igualmente se lo puede dedicar una mujer a un hombre", dijo. "Cuando la canto en los conciertos la están gritando a full (de lleno), es espectacular cómo está reaccionando el público con las canciones nuevas en estos últimos palenques que he tenido ha sido impresionante, hace muchos años que no veía a la gente así de emocionada".





SE RENUEVA

Como parte de este aire renovado en la música regional mexicana, Fernández se ha presentado exitosamente en festivales como La Onda de Napa Valley, en California, donde compartió cartel con artistas urbanos como Farruko, Yng Lvcas; otros, pop como Maná, y de la nueva generación de corrido Junior H y Gabito Ballesteros.