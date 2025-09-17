Canta en Las Vegas, nieta de El Potrillo

Alejandro Fernández, “El Potrillo”, celebró el Grito de Independencia en Las Vegas, tradición que ha mantenido viva desde hace poco más de dos décadas, pero en esta ocasión quien se llevó la noche fue su nieta Cayetana, de cuatro años.

La pequeña, hija de Camila Fernández y su esposo Francisco Barba, fue invitada por su abuelo al escenario de la MGM Grand Garden Arena, donde el famoso cantaba anoche sus éxitos, y, vestida de charra, la niña saludó al público con un “¡Viva México, cab...!”.

En ese momento estaba también Camila en el entarimado, pues colaboró con “El Potrillo” en algunos temas.

Los aplausos no se hicieron esperar por parte del público tras la frase de Cayetana en la noche mexicana en Las Vegas.

El cantante de éxitos como “Tantita Pena” y “Caballero” se presentó también el sábado 13 en la MGM Grand Garden Arena.

Alejandro Fernández regresó a los escenarios de Estados Unidos luego de una serie de presentaciones en España, donde concluyó con broche de oro en las Fiestas de San Ginés de Arrecife, convocando a 70 mil personas.