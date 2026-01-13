Se recupera de cirugía

El cantante Alejandro Fernández reapareció desde un hospital para contar que su extracción de apéndice fue un éxito, esto luego de tener complicaciones en su salud.

La cirugía se dio el pasado sábado cuando, tras ser diagnosticado con apendicitis, entró quirófano. Sin más datos, horas después, por medio de sus redes sociales, el cantante tranquilizó a sus seguidores al compartir un mensaje sobre su estado de salud.

"Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!", compartió en la breve historia en Instagram, donde se le puede ver en la cama de hospital, recuperándose de la intervención.

De acuerdo con fuentes médicas, este padecimiento suele presentarse con un dolor que inicia cerca del ombligo y se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen, además de náuseas, fiebre y malestar general.

"El Potrillo", en su historia de Instagram, también se tomó un momento para rendir homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo en Boyacá, Colombia.

Esta apendicitis representa la primera cirugía confirmada en la vida del cantante. En el pasado, Fernández enfrentó una salmonelosis en septiembre de 2025, por lo que pospuso show en Texas, EU.