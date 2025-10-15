Reaparece en redes

Alejandra Guzmán celebra sus 37 años de carrera con una operación de columna exitosa, la cantante reapareció en sus redes e informó que con esta intervención pone punto final a un padecer que empezó hace 13 años; la cantante se sometió a una cirugía de columna vertebral y se recupera satisfactoriamente.

Es increíble cómo me siento, cómo estoy de bien operada, hay mucho más, vamos a seguir adelante, vamos a seguir brillando y vamos a seguir siendo felices, los amo. - Alejandra Guzmán, cantante

ENTUSIASTA

A través de un audio que adjuntó a una reveladora imagen, la Guzmán compartió con sus seguidores cómo se encuentra y qué es lo que viene para ella en el futuro.

"Esta es la mejor etapa de mi sanación, este es el fin de tanto, tanto, que he pasado en estos 13 años, gracias a todos los fans, a los escenarios, a la gente que me ha apoyado, que me ha dicho la verdad, que está conmigo de verdad", se escucha en el inicio de su mensaje.

Hace un par de meses, la rockera de 57 años detalló que tenía hernias discales, y en julio suspendió su gira "Brilla Tour" alegando por problemas de salud, y aunque en el momento se especuló que podría haber recaído en adicciones, la cantante y su familia lo negaron rotundamente.

En el mensaje que Alejandra Guzmán compartió con sus fans, adelantó que se vienen más sorpresas, pues se siente increíblemente bien, y desea volver a los escenarios y seguir siendo feliz.

"Es increíble cómo me siento, cómo estoy de bien operada, hay mucho más, vamos a seguir adelante, vamos a seguir brillando y vamos a seguir siendo felices, los amo", expresó.

Se ven varios tornillos grandes atravesando múltiples vértebras. Estos tornillos se usan para inmovilizar segmentos de la columna.

En la imagen se observa una barra metálica que conecta y estabiliza las vértebras donde se colocaron los tornillos. Algunas partes del implante hacen un ángulo, lo que puede indicar corrección de deformidades o estabilización de fracturas complejas. Este tipo de cirugía se realiza en afecciones severas de la columna como fracturas, escoliosis grave, inestabilidad vertebral, o para tratar ciertos tipos de enfermedades degenerativas o tumores.