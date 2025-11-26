Aleida Núñez reacciona violenta en programa

Aleida Núñez perdió la calma y, de manera violenta, arremetió contra el anfitrión de un programa de internet, tras una serie de cuestionamientos que la actriz consideró ofensivos.

Fragmentos del video filtrado muestran cómo la tensión subió rápidamente. Aunque la naturaleza exacta de las preguntas incómodas aún no ha sido confirmada, la reacción de Núñez fue inmediata y explosiva.

En el clímax del conflicto, la estrella se levantó abruptamente y encaró al anfitrión, exclamando con visible furia: "No voy a estar soportando estos tratos". Acto seguido, la actriz abandonó el set, dejando al conductor aparentemente impactado.





El intenso momento sólo fue parte de una campaña de marketing. La intención era generar controversia y un tráfico masivo de atención para promover el pódcast "Somos batos".

Pero la estrategia no gustó a todos los fans del show. "Qué actuación tan chafa", "Ya parece La Rosa de Guadalupe", "Nadie tiene derecho a agredir a otra persona, así sea hombre o mujer", comentaron en redes.