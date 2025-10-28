Estrena disco

Estrena discoDemi Lovato habla de "It´s Not That Deep" su nueva era pop y motivos de celebración
En su noveno álbum de estudio, Demi Lovato ha tenido una revelación: "It´s Not That Deep" (no es tan profundo).
Es el título de su enérgico disco de dance-pop y una celebración de las alegrías y el desorden de la vida, todo lo cual aparece a lo largo de sus 11 temas.
"He puesto tanta energía y tanto amor en este álbum", dijo Lovato durante los ensayos para un evento especial de Una Noche Única en el Palladium en Los Ángeles la semana pasada. "Simplemente no podría estar más emocionada".
Era exactamente lo que esperaba. Hay canciones como "Sorry to Myself", también, que es otro momento de fiesta, pero tiene un mensaje realmente poderoso. Y también cierra la brecha entre mi música antigua y mi música de hoy, líricamente, donde es un poco emocional. - Demi Lovato, Cantante
DE GIRA
La próxima primavera, llevará el álbum de gira, visitando 23 ciudades en toda América del Norte. La gira "It´s Not That Deep" comienza el 8 de abril en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte, y concluye el 25 de mayo en el Toyota Center en Houston.
Lovato visitará Orlando, Florida; Atlanta; Nashville; Washington; Filadelfia; Toronto; Boston; Nueva York; Columbus, Ohio; Detroit; Chicago; Minneapolis; Denver; Las Vegas; Anaheim, California; San Francisco; Seattle; Los Ángeles; Glendale, Arizona; Dallas y Austin, Texas.
La preventa comienza el jueves a las 10:00 de la mañana hora local. Las ventas generales comienzan el viernes.
SE TRANSFORMA
En una entrevista Lovato habló sobre su nuevo álbum, su inclinación por la transformación musical y su próxima gira.
¿Has dicho que este nuevo álbum, esta nueva era?: "Creo que es un poco apropiarlo. ... Supongo que no me di cuenta de que he hecho cosas icónicas. Y si son vergonzosas para algunas personas, son divertidas para mí. ... Creo que es, como, hacer las paces con mi pasado. ... He hecho las paces con mi viaje y ahora estoy celebrando dónde estoy hoy".
Es refrescante escuchar a una estrella del pop decir eso. Cuando dejas ir esos sentimientos, ¿qué desbloquea para ti creativamente?: "Creo que hay algo en tus 30, también, donde simplemente te tomas un segundo, y puedes dejar ir algunas de las presiones que una vez te pusiste a ti misma, tal vez en tus 20. Y ahora tengo 33, y no me estoy tomando tan en serio porque me doy cuenta de que hay espacio para todos".
Y agregó: "Creativamente, lo que desbloquea para mí es la espontaneidad y tomar riesgos y divertirme y apreciar los momentos. ... "Kiss", por ejemplo, no es la canción más intelectualmente estimulante. Es una canción simple de fiesta, divertida, y es sexy. Y es como, eso es lo que es. Y creo que gran parte de mi pasado era, como, "Quiero intentar escribir, ya sabes, canciones profundamente emocionales sobre mi pasado" y con este álbum, estaba como, "Estoy en un lugar donde me estoy divirtiendo. Quiero que mis letras reflejen eso también".