Alberto Vázquez aclara rumores sobre su salud en video

Alberto Vázquez está fastidiado de que se inventen chismes sobre su estado de salud, el cantante de 85 años reapareció para aclarar algunas falsas versiones sobre cómo se encuentra, y asegura que sí puede caminar y que no tiene necesidad de trabajar para poder sobrevivir.

El artista que ha cautivado a varias generaciones con su voz, y con éxitos como "El secreto", "Rosalía" y "El pecador", fue hospitalizado en Torreón, Coahuila, en junio de 2025, donde fue sometido a un cateterismo en una pierna.

Salió bien y su recuperación continúa satisfactoriamente en medio de algunos cuestionamientos en medios sobre su estado real de salud, por lo que el cantante respondió con un video.

¿Cómo está la salud de Alberto Vázquez?

Alberto Vázquez mandó un mensaje directo al periodista Fabián Lavalle a través de un video, donde negó que no pudiera caminar, y admitió que si por un tiempo no lo hizo fue porque se estaba recuperando de la cirugía, y afirmó que su voz está perfecta y que continúa grabando.

"No pude caminar porque me operaron, estoy perfectamente, y si no trabajo es porque no quiero dar de qué hablar, tengo 85 años, mayor que él, pero mi voz está perfecta y sigo grabando", dijo.

Vázquez confesó estar harto de que esta persona hable mal de él, compartió que no tiene que seguir trabajando para poder vivir, pues vive de lo que hizo durante su larga y prolífica carrera musical.

"Yo no tengo que estar trabajando como él para poder vivir, vivo de lo que hice y de lo que me sigue dando mi carrera, pero ya basta de este cuate, no tiene de otra más que hablar de mi, ¡estoy harto!", expresó.

Además de su talento interpretando música romántica, junto a Angélica María, César Costa, Julissa, Johnny Laboriel, Manolo Muñoz y Enrique Guzmán, formó parte de la generación que impulsó el rock and roll en México.