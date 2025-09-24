Ariel Miramontes presenta a sus hijos públicamente

Los hijos de Ariel Miramontes acompañaron al actor a la premiere de "Desastre en familia", la película con la que el mejor conocido como "Albertano" debuta en el séptimo arte y, sin duda, sus pequeños tenían que estar ahí para apoyarlo.

Ayer martes se llevó a cabo el estreno de "Desastre en familia", la cinta donde Miramontes comparte créditos con Itatí Cantoral y en la que dan vida a un matrimonio que, por circunstancias paranormales, cambiarán de cuerpos con otros integrantes de la familia con una narrativa que aborda, principalmente, el "bullying", como contó el actor a EL UNIVERSAL hace unos días.

El lanzamiento de la cinta, dirigida por Manuel Caramés, tiene lugar dos años más tarde de que se llevara a cabo el rodaje, motivo por el que el actor se mostró lleno de júbilo, ya que esperaba con ansias el estreno de la que se ha convertido en la primera película en la que participa.

"Ya me había tocado la oportunidad para que me hablaran de otros proyectos de cine, pero no me había gustado ningún proyecto como este, por eso dije que sí, estoy muy contento que, después de dos años de haberla grabado, ya se esté estrenando", dijo a TV Azteca y a otros medios de comunicación.

En esta nueva etapa, Miramontes se presentó a la afombra roja del evento acompañado de Quetzal, Arim y Kinam, sus tres hijos y que, como su padre, vivían su primera vez, pero de ser presentados frente a las cámaras.

El comediante decidió llevarlos consigo, ahora que los menores han crecido.

"Me siento muy contento, aquí están mis criaturas, me están acompañando, me están apoyando, es la primera vez que me acompañan, ya están grandecitos por eso me los traje".

Quetzal y Arim, sus hijos mayores, fueron los que conversaron con la prensa y, ambos, afirmaron que les gustaría seguir los pasas de su padre.

En el caso de Arim, el actor contó que, por ahora, está estudiando piano y, aunque, de sus tres hijos, es él el que muestra más interés por las artes, la impaciencia que lo caracteriza podría jugarle en contra, pues Miramontes afirma que la actuación es una profesión en la que se necesita de temple.

"Él dice que sí, pero yo veo que se desespera mucho, para ser actor, hay que hacer muchas tomas y, cuando no le sale a la primera, se desespera, pero si le gusta, yo lo voy a apoyar".

En el caso de Quetzal, su primogénito, indicó que, luego de que entrara a su nueva preparatoria comenzó a tomar clases de arte y, fue en ese momento, que advirtió que tal vez la actuación también podría convertirse en una pasión para él.

"Estoy tomando artes y sí se me antoja, la verdad, podría ser comedia, sí".

El joven también se dijo muy orgulloso de la labor de su padre como actor y rememoró que él, como el mayor de los hermanos, ha sido testigo de todos los proyectos en que su progrenitor ha participado en TV.

"Sí (estoy orgulloso de él), aparte lo he visto desde que (estaba) chiquitito, he visto todo y, como papá, es muy relajado, super".