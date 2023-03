Milan, hijo de Shakira, sorprende al tocar piano

CIUDAD DE MÉXICO

"Este concierto virtual es un pequeño homenaje de Milan a nuestra inolvidable Bela. Quien nos dejó el mejor regalo: El respeto y la devoción por el trabajo propio", se lee en la descripción.

Aunado a ello, Shakira expresó: "Enseñándonos cómo hacer sentir a nuestros niños que aquello que hacen debe ser lo más importante para nosotros".

Los internautas comentaron la publicación de la cantante afirmando: "Muy talentoso, qué orgullo", "Hermoso, como su madre. Bendiciones", "Familia talentosa", decían.

Si bien no se sabe con certeza cuál es el trasfondo de la publicación de la última fotografía de Shakira en su cuenta de Instagram, llama la atención la descripción que decidió utilizar: "Chiaroscuro".

En la fotografía aparece la cantante utilizando con sombrero estilo pescador en color negro con acabado afelpado y una sudadera color café a juego con su cabellera.

Sin duda el mensaje ha generado controversia entre sus seguidores, quienes ven un mensaje oculto detrás de la palabra e incluso le piden que "dé vuelta a la página": "Eres una mujer maravillosa y hasta que no lo dejes ir te lastimará, Ella no merece que su nombre esté en uno de tu post de Instagram. Sanar es un proceso largo pero que vale la pena"; "jajajaja, Shakira versión bullying me encanta", "Supéralo bebé"; "Y se armó el mierdero, love u shak".

Mientras que hubo otros fanáticos que hallaron un sentido filosófico en la publicación de Shakira: