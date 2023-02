Tini Stoessel llena de locura y perreo al Auditorio Nacional

De acuerdo con los organizadores, asistieron un total de 10 mil personas, logrando sold out, en este concierto que forma parte de su Tour 2023. Desde todas las zonas de este recinto, se apreció la presencia de adolescentes y adultos jóvenes, que gritaban todo el tiempo por su estrella favorita.

Una vez que dio inicio el recital todos se levantaron de sus asientos y comenzaron a bailar y corear cada una de las melodías como "Duele", "Último beso" y "Maldita foto".

Con cada tema interpretado, la exestrella Disney provocó la euforia de los chavos quienes en su mayoría vestían ropa color rosa, algunos llevaban pancartas expresando su cariño hacia la cantante y alguien mostró una bandera LGBT.

"Ustedes son parte de cada sueño que voy cumpliendo y cada paso que voy dando en mi carrera, me dan un amor incondicional todos los días después de tantos años. Esta próxima canción en gran parte es parte de un sueño cumplido", señaló antes de "Un beso en Madrid".

Enseguida, sonó el tema que Tini originalmente canta a dueto con Christian Nodal "Por el resto de tu vida", aunque él no acudió al concierto sólo se escuchó su voz. "¿Se saben mi canción con Nodal? Si se la saben cántenla conmigo", dijo antes de hacer sonar la pieza utilizando un sombrero de charro, el cual aclaró fue un regaló que le dio un fan y que los asistentes de la primera fila del auditorio le ayudaron a colocárselo correctamente.

"La música es tan hermosa a mí también me pasa cuando la escucho, es una emoción tan grande que puedan conectarse con lo que yo hago y lo más lindo es que te hace sentir que no estás sola, que hay otra persona que pasan por lo mismo que vos, que está sintiendo eso", mencionó antes de "Carne y hueso".

"Espero volver muy pronto y quedarme más tiempo, después de la última vez que vine con mi show yo me había quedado muy emocionada con ustedes. Les prometo que nunca me voy a olvidar de lo que me están haciendo sentir", expresó antes "Acércate" y de que le aventaran un peluche del Dr. Simi.

Vestida con un top, vestido y tacones color verde interpretó algunas de las baladas y el romanticismo que enseguida se transformaron en sonidos electrónicos, incorporándose 10 bailarines para darle paso a las canciones de género urbano, por lo que la canante utilizó un atuendo con brillantes y un pantalón floreado.

En este momento mostró sus mejores coreografías, en algunas de ellas utilizando unas sillas, mientras que sus fans no dejaban de ovacionarla y de gritarle porras como "Tini, Tini, Tini", ella daba las gracias por todo el cariño recibido.

Fuegos artificiales, destellos de humo y diversas imágenes en las pantallas grandes acompañaron a la argentina, quien será recordada por los miles de celulares que la capturaron por los jóvenes de entre 13 y 33 años que estuvieron presentes, algunos se amontonaron en los pasillos para ver de más cerca a la artista.

Con brazos extendidos y los las luces de los celulares prendidos siguió el último bloque del show en el que hubo canciones como "Fantasi", "La triple T", "Muñecas", "La loto", "Bar", "Miénteme", entre otros en donde mostró su flexibilidad al hacer cada uno de sus bailes.

"Muchas gracias por compartir con nosotros, ha sido una noche muy linda, espero regresar pronto", dijo antes de mostrar una bandera de México.