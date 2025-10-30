Es agredida por su novia

Emily Estefan, la hija de Gloria y Emilio Estefan, habría sido agredida física y verbalmente por su novia Gemeny Hernández, quien, de acuerdo con lo que reporta TMZ, fue arrestada por robo con violencia agravado y agresión menor.

Emily Estefan sería la presunta víctima, aunque la policía no ha revelado su nombre por el momento; Emily y Gemeny son pareja desde hace ocho años. La declaración jurada de arresto identifica a Emily como la presunta víctima.

¿Qué ocurrió?

La policía —citando una declaración jurada de la presunta víctima— afirma que Gemeny golpeó a la víctima en la cabeza con un teléfono durante una discusión. Según las autoridades, ambas forcejearon para quedarse con el teléfono, el cual, aparentemente, pertenece a la presunta víctima; ambas terminaron peleando en el suelo por él.

La publicación afirma que la presunta víctima sufrió un golpe en el ojo, lo que le ocasionó un hematoma, además de rasguños en el cuello. El reporte indica que la hija de la cantante cubana, un referente en la industria de la música, recuperó su teléfono y llamó al 911. Después, los agentes llegaron y arrestaron a Gemeny Hernández.

Emily es la hija mayor de Gloria y Emilio Estefan. La joven se graduó del prestigioso Berklee College of Music en Boston, especializándose en arreglos, composición, producción y filosofía musical. Es cantante y ha producido y dirigido su álbum debut llamado “Take Whatever You Want”. Ha trabajado en la industria musical con su sello Alien Shrimp Records y también ha participado en actividades frente a cámaras, como en el remake de “Father of the Bride”.

Ella y Gemeny iniciaron su romance en 2016 y este se hizo público en 2017, año en que asistieron juntas al homenaje que recibía Gloria Estefan en el Kennedy Center. Ambas presentaron el podcast “In Our Own World”, aunque no han publicado ningún episodio desde abril. En redes sociales presumen fotos y momentos juntas. Gemeny es músico y fashion stylist, es cercana a la familia Estefan, quienes ya la consideran como parte de su familia.