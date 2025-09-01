Genera debate sobre #MeToo

Julia Roberts y el cineasta Luca Guadagnino enfrentaron preguntas incisivas sobre la complicidad y el detrimento al movimiento feminista en una conferencia de prensa para "After the Hunt" en el Festival de Cine de Venecia.

La película, ambientada en el mundo académico donde Roberts interpreta a una querida profesora de filosofía, gira en torno a una acusación de mala conducta. Su protegida, interpretada por Ayo Edebiri, acusa a su amigo y colega, interpretado por Andrew Garfield, de sobrepasarse. El guion de Nora Garrett no ofrece resoluciones fáciles o simples.

Un reportero le preguntó a Roberts si pensaba que la película socava el movimiento feminista y el progreso del movimiento #MeToo.

"No creo necesariamente que reviva un viejo argumento de mujeres enfrentadas entre sí", dijo Roberts.

"After the Hunt" se proyectó para la prensa y la industria antes de su estreno. Aunque las críticas están embargadas hasta que comience el estreno mundial, ya está generando debate en el festival.

NADA FÁCIL

Para Roberts, quien bromeó diciendo que le encantaban "las preguntas fáciles a primera hora de la mañana", el punto son las conversaciones que la película provoca. El lema en el cartel incluso dice "no todo está destinado a hacerte sentir cómodo".

"Así es como queríamos que se sintiera", dijo Roberts. "Todos salen con todos estos diferentes sentimientos, emociones y puntos de vista. Y te das cuenta de en qué crees firmemente y cuáles son tus convicciones porque lo removemos todo para ti. Así que, de nada".

Guadagnino intervino también, diciendo: "Es como vemos el choque de verdades. No se trata de hacer un manifiesto para revivir valores pasados de moda".

ESPINOSOS MOMENTOS

Roberts agregó que no están haciendo declaraciones con "After the Hunt". Más bien, le gusta pensar en ello como una cámara que cae del cielo para capturar a estos personajes en este momento espinoso donde todos parecen estar mintiéndose a sí mismos y a los demás.

"Estamos perdiendo un poco el arte de la conversación en la humanidad en este momento", dijo Roberts. "Si hacer esta película logra algo, lograr que todos hablen entre sí es lo más emocionante que podríamos lograr".

POR AMAZON

La película, que Amazon MGM Studios lanzará en los cines de América del Norte el diez de octubre. La película no se presenta en la competencia principal del festival, por lo que no estará en la contienda por ningún premio el 6 de septiembre.