Su plan era cantar

Antes de protagonizar telenovelas y ser una de las actrices más queridas por el público, África Zavala quería dedicarse a la música, tanto así que estuvo a punto de formar parte de una de las agrupaciones de chicas más populares: Jeans.

En un reciente encuentro con la prensa, la protagonista de "Monteverde" reveló que acudió a los castings para integrarse a la alineación de los 2000; sin embargo, perdió su lugar frente a Dulce María.

"Iba a cantar en Jeans con Dulce María, estuvimos las dos en el último callback y bueno, es que ella canta hermoso, entonces, pues ya se quedó ella", dijo.

PRIMER DECEPCIÓN

Zavala recordó que esta fue la primera vez que sufrió una decepción y fue tan grande que rompió su corazón.

Sin embargo, con el reciente anuncio de Paty Sirvent, sobre el regreso de la agrupación, África se dijo sumamente emocionada.

Aunque ha consagrado su carrera a la televisión, la también modelo aseguró que si de la dan la oportunidad de mostrar sus dotes vocales, está dispuesta a hacerle la competencia a Jeans, dejando abierta la posibilidad de formar parte del reencuentro.

NO QUIERE HIJO ACTOR

La actriz aprovechó el evento que se realizó por el final de "Monteverde" para reflexionar sobre la carrera delante de las cámaras, la cual, preferiría que no siguiera su hijo León.

"Yo lo voy a apoyar en lo que él quiera, pero sé que es una carrera muy difícil. A veces te rompen el corazón, entonces es delicado. Si le gusta, pues lo voy a apoyar, pero espero que le guste otra cosa", dijo entre risas.

Uno de los aprendizajes que más le ha costado asimilar es el rechazo, pero, afirmó, que estar o no en un proyecto no tiene que ver con el talento.