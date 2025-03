Alza la voz al recoger la estatuilla

En el escenario del teatro Dolby, Adrien Brody habló de la importancia de no olvidar el pasado, al recibir su segundo Óscar de Mejor Actor, esta vez por "El Brutalista", y el tema lo reforzó en la sala de prensa.

"Creo que es importante que reconozcamos que no hay lugar para la intolerancia, y como he mencionado en mi discurso, estoy recibiendo reconocimiento por representar un momento en la historia donde vimos antisemitismo desenfrenado, ya que el odio y opresión no tienen que tener lugar en el mundo y que debemos entender el pasado", aseguró.

Brody ganó el Óscar por "El Brutalista", un drama sobre un sobreviviente del holocausto que llega a Estados Unidos buscando una mejor vida.

ENTRE ALTAS Y BAJAS

La carrera del histrión ha tenido altas y bajas desde que se convirtió, gracias a "El Pianista", en la persona más joven en ganar el premio de Mejor Actor. "He trabajado muy duro por 22 años, pero no conectado en este nivel y tan consciente y agradecido de tener la buena fortuna de ser seleccionado para ser parte de una historia importante", recordó.

El actor terminó honrando a sus antepasados con la cinta, dirigida por Brady Corbet.

"La lucha de mis abuelos y sus pérdidas y resiliencia han pavimentado el futuro para mi propia buena fortuna, y he tenido la oportunidad de honrarlos en esta película", aseguró Brody.

El actor agregó que el pasado y la lucha de tantas personas de diferentes razas lo ayudó a darse cuenta de la necesidad de que la gente se vuelva mas empática.