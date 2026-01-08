Hace mancuerna con modelo de OnlyFans

Este 2026 podría marcar el despegue definitivo de la modelo mexicoamericana Adriana Olivarez, luego de que incluso Karely Ruiz declarara públicamente que la influencer le hizo sentir "cosas de mujer", frase que encendió las redes y desató el morbo.

Adriana es una joven influencer y creadora de contenido en OnlyFans, nacida el 26 de diciembre de 2002 en Washington, Estados Unidos, aunque desde hace tiempo vive en Guadalajara, Jalisco, donde ha impulsado su carrera digital.

Su crecimiento ha sido acelerado. Mientras en 2024 rondaba los 2 millones de seguidores, cerró 2025 con más de 5 millones, consolidándose como una de las figuras emergentes más fuertes del contenido sensual y para adultos en México.

AYUDA CON SU FAMA

La polémica estalló tras una colaboración con Karely Ruiz, que muchos consideran podría catapultarla al mismo nivel mediático que hoy tiene la regiomontana. Todo comenzó con un posteo conjunto donde ambas aparecen dentro de un departamento, sentadas en un sillón y luciendo atuendos que no dejan nada a la imaginación.

La química fue evidente y Karely lo dejó claro al comentar la imagen con un contundente "Mi novia", acompañado de emojis de corazones, provocando miles de reacciones. El impacto fue tal que algunos usuarios incluso dudaron de la autenticidad de la imagen y sugirieron que podría tratarse de Inteligencia Artificial, aunque otras fotografías del mismo lugar confirmaron que era real.