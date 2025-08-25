¡De fiesta!

Con dos proyectos importantes bajo el brazo, Adrián Uribe tiene aún mucho que dar al público.

Después de su participación en la comedia musical Spamalot, el actor tiene por estrenar un programa de televisión y su nueva película La Vida Secreta de un Godín.

Uribe compartió en entrevista que viene otra nueva emisión llamada Piensa Rápido con la que pretenden sorprender a la audiencia con su personaje de "El Vítor", que celebra 25 años de haber "nacido".

"Estoy haciendo un nuevo programa de concursos que ya próximamente se estrenará con mi personaje de ´El Vítor´, que regresa a los concursos. El Vítor está más vigente que nunca, es un personaje que llegó para quedarse", aseguró.

El personaje ha participado en producciones como 100 Mexicanos Dijieron y Buenas Tardes.

AGRADECIDO CON EL PÚBLICO

Con 52 años, Uribe agradece la preferencia del público a varios de los personajes que ha creado, siendo otro de ellos "Poncho Aurelio".

"No tengo más que estar que agradecido y muy satisfecho con lo que ha sido el personaje de ´El Vítor´, porque es de ficción y tiene tantas facetas: actor, conductor, que está en el Museo de Cera, además, ya los niños lo han adoptado", expresó contento.

"En los Halloween hay quienes se disfrazan de ´El Vítor´, y dicen sus frases, la gente nos sigue viendo".

Este año es especial para el actor, porque además de los 25 años de "El Vítor", celebra 35 años de carrera artística, una profesión en la que el público lo ha visto en su faceta de comediante, actor y hasta bailarín en Bailando por un Sueño.

MÁS CINE

"Tengo 35 años de estar actuando, ¡imagínate! Ya es toda una vida. Estoy muy contento con todo lo que me ha pasado, no se lo achaco tanto a la suerte, sino a lo que he trabajado", expresó. Adelantó que ya viene su nueva película que hizo junto a María León.

"Es una película muy divertida, que es un godín, un cuate que trabaja en una oficina y que comienza a tomar clases de baile y su vida le cambia, de eso trata. La gente la verá a partir del próximo año", adelantó.

Otro de sus proyectos es la tercera temporada de Casados con Hijos, una serie de televisión cómica en la que comparte créditos con Sandra Echeverría.

DEJA EL TEATRO

"Se me juntó todo el trabajo, por eso ya no pude seguir en Spamalot", indicó.

Fue en julio pasado cuando se despidió de la producción de Alejandro Gou, en la que compartió créditos con Adal Ramones, Omar Chaparro, Ricardo Margaleff, Freddy y Germán Ortega, Faisy, Ricardo Fastlicht, y Susana Zabaleta.

"Nos llevamos muy bien, fíjate que con Omar Chaparro ya había trabajado, hicimos una gira; con Adal Ramones también había trabajo, pero no con Susana Zabaleta, quien es una artista muy completa en toda la extensión de la palabra", contó.

"Con Los Mascabrothers tampoco me había tocado trabajar en teatro, pero todos son grandes artistas, comediantes, cada uno en su ramo. Estar todos juntos compartiendo el escenario fue una delicia".



